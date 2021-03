PERDE IL CONTROLLO DEL TRATTORE E MUORE SCHIACCIATO

Dante Lanti, 65 anni di Tossicia, è la seconda vittima di questo 2021 in un incidente agricolo. L'uomo, operaio in una azienda di Montorio al Vomano, nel pomeriggio di oggi era al lavoro nella sua campagna, nella contrada Camerale di Tossicia, quando ha perso il controllo del trattore che guidava: purtroppo il mezzo si è ribaltato e non gli ha dato scampo, schiacciandolo.

Nonostante i soccorsi siano stati immediati, il personale del 118 e i vigili del fuoco del comando di Teramo non hanno potuto far nulla per sottrarlo alla morte: le lesioni interne riportate e i traumi da schiacciamento alla testa e al torace sono stati fatali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tossicia per i rilievi di rito.