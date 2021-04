L'AMP TORRE DI CERRANO: «TENETE I CANI LONTANI DALLA NOSTRA SPIAGGIA»

Come ogni anno, anche per il 2021 l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano invita i proprietari di cani a rispettare le regole stabilite dalle normative del parco che vietano la circolazione dei cani in spiaggia nel territorio dell’AMP, sia essa libera o al guinzaglio, dal primo marzo al 31 luglio 2021. A tal fine questo fine settimana, in particolare nei giorni di Pasqua e Pasquetta, le Guide del Cerrano, la Guardia costiera e le guardie giurate del WWF, si occuperanno della sorveglianza contattando prontamente la Polizia Locale in caso di violazione, mentre i volontari del progetto SalvaFratino porteranno avanti una campagna di sensibilizzazione su questo tema, distribuendo materiale informativo ai cittadini. A questa prima fase divulgativa seguiranno azioni più stringenti con controlli specifici e sanzioni per i trasgressori. Grazie al coinvolgimento della Capitaneria di Porto, dei comandi locali delle Polizie Locali e degli uffici del demanio dei due comuni interessati, Silvi e Pineto, saranno portate avanti azioni coordinate. Il divieto risponde in particolare alla necessità di tutelare la biodiversità dell’area e salvaguardare il periodo di nidificazione e di cova del Fratino (Charadrius alexandrinus), trampoliere protetto che nidifica nell’AMP e lungo la costa adriatica.



Al divieto assoluto all’interno dell’area protetta (nel tratto di costa tra il Torrente Calvano a Pineto fino a Piazza Aldo Moro a Silvi) si accompagna l’invito di tenere al guinzaglio i propri cani nel periodo primaverile su qualunque spiaggia. Tuttavia, la presenza di questi animali d’affezione è consentita all’interno delle concessioni demaniali gestite che accettano animali, seguendo le attuali specifiche disposizioni di legge. Inoltre, ne è consentito il passeggio al guinzaglio lungo i percorsi dedicati a bordo pineta e nei viali d’accesso agli stabilimenti balneari.



“Abbiamo disposto in questa prima fase – commenta il Presidente dell’AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi - azioni divulgative verso i cittadini al fine di far conoscere a tutti la normativa in vigore, alcuni volontari proprio nel fine settimana di Pasqua si occuperanno di questo, distribuendo materiale informativo. Abbiamo già incontrato la Capitaneria di Porto, i comandi delle Polizie Locali di Silvi e Pineto e gli uffici demaniali dei due comuni per coordinare le azioni da portare avanti, anche in vista della stagione estiva. Tutti vogliamo bene ai nostri amici a quattro zampe, ma in spiaggia per istinto o anche solo per gioco, potrebbero interagire con un nido di questo uccello protetto e compromettere la schiusa delle uova. Siamo certi che la sensibilità delle persone è tanta e una volta compresa la ragione che sta dietro questo divieto, le regole verranno rispettate con buon senso e consapevolezza”.