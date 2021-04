SPOSTAVANO MERCE DA UN BANCALE, DUE DIPENDENTI DEL SUPERMERRCATO JUMBO RIMANGONO FERITI: UNO E' GRAVE

Incidente sul lavoro nel supermercato Jumbo di Sant’Omero. Due operai sarebbero rimasti feriti a seguito della caduta di un pesante bancale pieno di merce, finito addosso ai due dipendenti mentre si trovavano su un muletto. Uno dei due operai, M.R., 69enne di Sant’Omero, sarebbe rimasto gravemente ferito e sarebbe in pericolo di vita e per questo è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’Ospedale Mazzini di Teramo. L'altro, C.D. 21 anni di Giulianova è ricoverato invece all'ospedale Val Vibrata. Sul posto per gli accertamenti di rito i Carabinieri e Vigili del Fuoco di Nereto.