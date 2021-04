DA OGGI L'ABRUZZO E' IN ZONA ROSSA FINO A PASQUETTA, DA MERCOLEDI TUTTI A SCUOLA, ANCHE LE SUPERIORI CHE SONO IN ZONA ARANCIONE

Da oggi a lunedì, in Abruzzo, come nel resto d'Italia, sarà in vigore la zona rossa, misura disposta dal governo nazionale per frenare la diffusione del Covid-19. Dopo le festività, da martedì, cambierà la mappa delle maggiori restrizioni sul territorio regionale: l'Unità di crisi ha infatti ridefinito l'elenco dei comuni in zona rossa, che passano da 24 a 17. Nel complesso, in Abruzzo, la situazione continua a migliorare e l'indice Rt scende ancora. Anche in Abruzzo si applicano le misure del decreto Draghi.

Gli studenti abruzzesi torneranno in classe a partire da mercoledì prossimo. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri dopo la riunione dell'Unità di crisi, convocata per analizzare le misure da adottare sulla scorta dell'attuale situazione epidemiologica. Si riparte con la didattica in presenza agli asili, alle elementari, medie ed anche alle superiori, ma per queste ultime al 50% e solo nelle aree in zona arancione, mentre saranno aperte fino alla prima media nei Comuni in zona rossa. Su proposta dell'assessore all'istruzione Pietro Quaresimale, è stato deliberato un contributo finalizzato a superare gli effetti negativi dell'emergenza pandemica, volto a finanziare una serie di interventi tra cui l'acquisto di termoscanner per un milione di euro.