CORONAVIRUS / ALTRI 15 ABRUZZESI MORTI, I NUOVI CONTAGI SONO 225

Coronavirus, sabato 3 aprile. Oggi in Abruzzo 225 nuovi positivi (di età compresa tra 7 mesi e 99 anni - 89 Aq, 60 Ch, 30 Pe, 46 Te), eseguiti 4529 tamponi molecolari e 1974 test antigenici, 15 deceduti, 53691 guariti (+251), 10299 attualmente positivi (-41), 573 ricoverati in area medica (-4), 71 ricoverati in terapia intensiva (+3), 9655 in isolamento domiciliare (-40). (f.f.)