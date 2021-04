INCENDIO INGOIA UN VIVAIO, IN FIAMME OLTRE 500 MILA EURO DI PALME, BLOCCATO TRAFFICO STRADALE E FERROVIARIO

Cinquecentomila euro di danni, trecento palme alte oltre 12 metri ingoiate dalle fiamme. Un incendio enorme, quello che si è sviluppato intorno alle 19 nel vivaio Tommolini di Martinsicuro, proprio nelle vicinanze del ponte sul Tronto che divide l’Abruzzo e le Marche. Un incendio partito dalle canne che nascono spontaneamente sulle rive e che, in un attimo, hanno coinvolto le piante del vivaio, soprattutto le 300 palme ad altissimo fusto, piantate molti anni fa e arrivate ad oltre 12 metri. “Sono anni e anni che le Ferrovie non puliscono le scarpate, e le canne hanno invaso tutto, è bastata una scintilla e in un attimo le fiamme erano ovunque - racconta, con la voce rotta dalla concitazione, il 79enne proprietario del vivaio, Costantino Tommolini - un danno gravissimo per noi, è andato in fumo un vero patrimonio, oltre 500mila euro bruciati in pochi minuti”. Per domare le fiamme, sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco da Abruzzo e Marche, durante le operazioni di spegnimento sono stati bloccati sia il traffico stradale che ferroviario.

Foto: Riviera Oggi