TRAFFICAVANO CARBURANTE DALL'EST, SCOPERTO IL COVO NEL TERAMANO E DENUNCIATI IN TRE

L’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Teramo è scattata alle prime luci dell’alba a Giulianova. Poco dopo le 5 del mattino i militari dell’Arma hanno fatto irruzione in un capannone industriale in disuso alla periferia di Giulianova dove tre persone erano intente a trasferire fraudolentemente carburante proveniente dall’Europa dell’est in una cisterna di proprietà di una società campana.

I Carabinieri erano sulle tracce dei tre da diverse settimane e sono riusciti ad individuare il covo utilizzato solo dopo una lunga serie di servizi di pedinamento ed osservazione.

L’attività nasce da un normale controllo alla circolazione stradale effettuato da una pattuglia dell’Arma della Compagnia di Giulianova che aveva notato una cisterna per carburanti senza loghi di riferimento, entrare nella zona industriale di Giulianova località Colleranesco da anni in buona parte abbandonata. Insospettiti da tale movimento, i carabinieri avevano quindi effettuato un controllo della zona senza però riuscire a trovare il mezzo che, inizialmente, sembrava essere sparito nel nulla. Fatte le necessarie segnalazioni alla centrale operativa, veniva diramata una nota con la quale si richiedeva alle pattuglie sul territorio di procedere alla ricerca del mezzo ed all’identificazione dell’autista. Contestualmente i militari del Nucleo Investigativo di Teramo intraprendevano mirata attività investigativa, intuendo che dietro quegli strani movimenti poteva celarsi un’attività di contrabbando di carburanti. Dopo alcune settimane di indagini, i militari riuscivano ad individuare il luogo dove venivano parcate le autocisterne con carburante illecitamente fatto entrare sul territorio nazionale per poi essere immesso nel ciclo della distribuzione alle c.d. pompe bianche, ed hanno quindi deciso di effettuare un blitz nella mattinata di ieri 8 aprile, sorprendendo tre soggetti, due campani ed uno proveniente dai paesi dell’est Europa, intenti a trasbordare il carburante da un’autocisterna proveniente dall’Europa dell’Est carico di carburante che era entrato in Italia sottraendosi al pagando delle previste accise, mediante l’escamotage del ricorso a falsi documenti di viaggio ed all’uso di mezzi non idonei al trasporto di carburante che, come noto, per pericolosità, devono essere trasportati in specifiche cisterne dotate di sistemi atti a limitare/impedire eventuali esplosioni.

Gli ulteriori controlli sui documenti amministrativi, svolti di concerto con personale della Guardia di Finanza di Teramo che ha competenza specifica sulla materia, hanno consentito di accertare che il carburante sequestrato, era privo dei previsti documenti di accompagnamento e, soprattutto, aveva aggirato le procedure fiscali sottraendo al fisco il pagamento delle previste accise.

La posizione dei tre soggetti fermati si è poi ulteriormente aggravata quando le verifiche sui documenti della cisterna italiana hanno consentito di acclarare che il documento di trasporto era contraffatto mediante il ricorso alla sostituzione dei codici identificativi presenti sulla banca dati on-line dell’Agenzia delle Entrate.