VIOLAZIONI COVID / CHIUSO PER CINQUE GIORNI IL MAKKIATO 1, MULTATI: IL BAR ISKRA E IL BEER BANG

Sabato di controlli e multe in città, a seguito di un'operazione della Polizia Municipale sulla verifica del rispetto delle norme antiCovid. Sul verbale della Municipale è finito il Makkiato 1 di Circonvallazione Ragusa, al quale è stata comminata una chiusura di cinque giorni, perchè sarebbero state accertate consumazioni all'esterno, in violazione delle norme attuali. Sanzioni per il bar Iskra in via Costantini e il Beer Bang di piazza Orsini. L'Iskra, che aveva già avuto controlli e sanzioni simili, è a rischio di provvedimento di chiusuram, qualora dovesse incappare in altre contestazioni della Polizia Locale. Al Beer Bang invece è stata contestata la presenza di un bancone per la spillatura della birra all'esterno del locale.

Nella foto: l'interno del Makkiato