NUOVE MULTE AGLI "AMBULANTI NEGAZIONISTI", IL COMUNE VUOLE CACCIARLI DAL MERCATO DEL SABATO

E' guerra ai "negazionisti" del Mercato, ovvero gli ambulanti che si ostinano a non indossare la mascherina, mentre vendono al mercato di Teramo. Oggi, dopo un controllo, nuove muilte e un vivace alterco con gli agenti della Polizia Locale, la cosa si è chiusa con verbali e contravvenzioni, ma lunedi sarà organizzato un incontro in comune per impedire che sabato prossimo si ripresenti il problema e per verificare se esistano i presupposti per vietargli la parteciopazione ai mercati futuri.