INCENDIO DI UN TETTO A SAN NICOLO', I VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO ED EVITANO IL PEGGIO

L'incendio di un tetto si è registrato oggi pomeriggio a San Nicolo' in via Leonardo Da Vinci. L'incendio del tetto ventilato in legno lamellare, sarebbe stato presumibilmente creato dalla vicina canna fumaria. Sul posto i Vigili del Fuoco di Teramo.