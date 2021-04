ESPLODE BOMBOLA DI GPL, UOMO USTIONATO

È gravemente ustionato, a causa dello scoppio di una bombola di gpl, un uomo di Ponzano di Civitella del Tronto. Tutte da chiarire le cause dell’incidente domestico, che si sarebbe verificato all’atto dell’accensione di una piccola stufa alimentata a propano, in un’abitazione della piccola frazione civitellese. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato investito dalla fiammata riportando ustioni , tanto che é stato subito trasportato al Mazzini di Teramo da dove, se le condizioni si rivelassero più gravi, sarà trasferito con urgenza al Centro Grandi Ustionati del San Camillo di Roma. Sul posto, i Vigili del Fuoco di Teramo, che stanno mettendo in sicurezza l’abitazione.