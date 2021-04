BADANTE SOTTRAE DENARO DALLA CARTA POSTEPAY DI UN ANZIANO: DENUNCIATA

Nei giorni scorsi, un uomo di Pineto si è recato presso i Carabinieri della locale Stazione riferendo che un suo congiunto molto anziano di Bisenti aveva notato strani addebiti sulla sua carta Postepay, per una somma complessiva di circa 1.000 euro, effettuati in un arco temporale di un mese. L'anziano, inoltre, era certo di non aver mai speso quel denaro. Dagli accertamenti bancari dei Carabinieri di Pineto emergeva che quella somma era imputabile a più acquisti effettuati via internet su note piattaforme di commercio digitale. Seguivano quindi, da parte dei militari dell'Arma, complessi accertamenti telematici che permettevano di addebitare la responsabilità di tale sottrazione di denaro alla badante dell'anziano, una donna di 32 anni di Notaresco, la quale ha poi ammesso le sue responsabilità.