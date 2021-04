TROVATI NELLE CELLE DI CASTROGNO TRE MICROTELEFONINI PERFETTAMENTE FUNZIONANTI

La Polizia Penitenziaria in servizio nell'istituto di pena di "Castrogno" Teramo ha condotto una importante operazione di servizio, agli ordini del Comandante del Reparto, il dirigente del Corpo Livio RECCHIUTI. I poliziotti penitenziari di Teramo all'alba di questa mattina hanno rinvenuto e sequestrato tre micro cellulari di diverso tipo,tutti funzionanti e con schede sim attive . Il meticoloso e professionale servizio ha messo al setaccio gli ambienti e spazi detentivi in comune della sezione del circuito "media sicurezza" rinvenendo all'interno di due stanze detentive i cellulari. I detenuti occupanti le stanze ,due italiani e uno sudamericano sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per il reato ex art.391 ter c.p. di recente emanazione per l’ingresso e detenzione illecita di telefonini nei carceri, con pene severe che vanno da 1 a 4 anni ,prima era un illecito disciplinare sanzionato all’interno del carcere. Tra i telefonini sequestrati è stato rinvenuto anche un micro smartphone completo di sim.