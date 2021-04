EFFETTUAVA LAVORI DI POTATURA, CADE DALL’ALBERO. E’ IN GRAVI CONDIZIONI

E’ ricoverato in gravissime condizioni, in codice rosso per un pesante trauma alla colonne vertebrale, l’agricoltore che nella mattinata di oggi stava effettuando lavori di potatura di una pianta di ulivo quando è caduto rovinosamente a terra da un’altezza di circa tre metri. L’incidente si è verificato nella contrada di Case Marano, attorno alle 10.

L.E., nonostante i suoi 83 anni, si era arrampicato sull’ulivo e forte della sua esperienza stava lavorando sull’albero quando deve aver perso l’equilibrio: nell’impatto con il fondo del podere ha battuto anche la schiena, riportando lesioni spinali.

E’ stato immediatamente soccorso dall’equipaggio del 118 giunto da Bisenti ma per il suo trasferimento all’ospedale Mazzini di Teramo è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza dell’Aquila. Adesso è ricoverato in prognosi riservata.