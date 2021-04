RITROVATA LA DONNA SCOMPARSA STAMATTINA A PANTANETO, STA BENE. AL NIPOTE HA DETTO: «PERCHE' TUTTE QUESTE PERSONE?»

Quando l'hanno ritrovata nei pressi del cimitero ha detto al nipote che l'aveva abbracciata dopo ore e ore di ricerche e di mobilitazione da parte di elicotteri e mezzi da terra delle forze dell'ordine: « chissà che stanno a fare tutte queste persone in giro...». La 61enne di Pantaneto con problemi pischici si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione alle 6,10 di stamattina finendo tra i boschi di Collecaruno. A ritrovarla verso le 15 di oggi, il nipote che stava collaborando attivamente alle ricerche da stamattina. La donna sta bene ed è tornata a casa senza far ricorso alle cure dei sanitari. Una storia finita, per fortuna, molto bene.