FAMIGLIA DI COLOGNA COME FABRIZIO CORONA, CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO NASCOSTI IN MURO, LA FINANZA LI TROVA COL GEORADAR

Come nel caso di Fabrizio Corona, i soldi erano nascosti in un muro. Che in quella Villa di Cologna, di proprietà di una famiglia, ci fossero i soldi dello spaccio e dell’usura, frutto delle numerose attività illecite nelle quali gli occupanti sembrano essere impegnati, la Procura lo sospettava. Da tempo. Così, ha organizzato un blitz in piena regola, con una ventina di uomini, tra Finanza e Vigili del Fuoco che, armati di rilevatori georadar e bobcat hanno cercato nel terreno della villa. I soldi, invece, circa 200 mila euro (ma si sospetta che siano molti di più) erano nascosti in un muro. Introvabili, per chi non sapeva dove cercare, ma il georadar riesce a vedere all’interno dei muri e ha trovato il denaro nascosto. Proprio come a casa della segretaria del paparazzo dei divi, Fabrizio Corona, dove in un controsoffitto trovarono oltre un milione di euro. A Cologna le indagini sulla famiglia Rom continuano.

Foto: Il Centro