COMMERCIANTE DEL CENTRO STORICO COLPITO DA INFARTO SALVATO COL DEFIBRILLATORE

I volontari della Croce Bianca di Teramo – sez. Isola del Gran Sasso hanno preso parte stamane ad un delicato intervento di soccorso sanitario rivolto ad un commerciante del centro della città di Teramo. I soccorritori, insieme agli operatori del 118, grazie all'uso del defibrillatore hanno rianimato l'uomo in arresto cardiaco.

Il pensiero di Camillo Graziano, presidente generale della Croce Bianca di Teramo: “Posso solo ringraziare i ragazzi che oggi sono stati impegnati in questo delicato intervento. Hanno dato il massimo, come sempre, e hanno confermato ancora una volta che la nostra cultura del volontariato nel soccorso è una risorsa fondamentale per tutto il sistema”