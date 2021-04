BEVE ACIDO, E' RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI IN RIANIMAZIONE

Tenta di togliersi la vita ingerendo acido. Non è morto ma è ricoverato in gravissime condizioni di salute, un 54enne di Roseto che si saprà solo nei prossimi giorni, se riuscirà a sopravvivere al gesto di autolesione messo in atto ieri nella sua abitazione. Al momento l'uomo è in coma farmacologico ed è ricoverato, in rianimazione, all'ospedale Mazzini. A scoprirlo dopo aver ingerito l'acido e a salvargli al vita, per ora, sono stati i familiari che hanno subito chiamato i sanitari del 118. Dovrà essere sottoposto quasi certamente a più interventi chirurgici.