A PASSEGGIO CON MEZZO CHILO DI COCAINA: IN MANETTE UNA RAGAZZA DI 21 ANNI

Si è conclusa con l’arresto di una ragazza incensuratadi 21anni, l’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Teramo che, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, dopo un lunghissimo pedinamento, hanno fermato la giovane presso la stazione ferroviaria di Alba Adriatica.O.H.Y.Y, originaria di Santo Domingo ma residente in provincia di Ascoli Piceno, è stata arrestata in flagranza di reato perdetenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, venendo rinvenuta nella borsa che portava conse circa500 grammi di cocainapura, occultata dentro un pacchetto regalo.La giovane era stata notata aggirarsi venerdì 23 u.s. nel pomeriggio nei pressi della Stazione FS di Alba Adriatica in compagnia di connazionali già noti alle FF.PP. per precedenti specifici di spaccio di sostanze stupefacenti, oggetto di attenzione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Teramo. Si attivava subito un servizio a distanza di osservazione e pedinamentoper cercare di capire il motivo di quella presenza in zona. Avutala certezza dai suoi comportamenti che potesse trasportare dello stupefacente, mentre la giovane stava per salire sul treno diretto a San Benedetto del Tronto, i militari la bloccavano ed identificavano, dominicana ed attualmenteresidente in Provincia di Ascoli Piceno e di fatto non aveva alcuna valida motivazione per trovarsi fuori Regione,alla luce delle norme anti covid-19 vigenti. Lei si giustificava dicendo che doveva portare un regalo di compleanno ad una non meglio specificata connazionale sua parente, palesando imbarazzo e crescente nervosismo tanto da indurre i militari a sottoporla a perquisizione personale, e proprio controllando un pacchetto regalo che la giovane aveva con sèall’interno della sua ampia borsa che rinvenivano quasi mezzo kilogrammo di cocaina purissima confezionata sottovuoto, per un valore stimatoall’ingrosso di oltre 25.000 euro.La ragazzaèquindi stata tratta in arresto edopo la convalida dell’arrestoè stata sottoposta ai domiciliari.