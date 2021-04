NOVEMILA EURO DI MULTA AL PESCATORE CHE CERCAVA DI NASCONDERE 14 TONNI ROSSI

Quattordici esemplari di tonno rosso (Thunnus thynnus), per un peso complessivo di circa 560 kg sono stati sequestrati la notte scorsa nel corso di un'operazione di polizia marittima dagli uomini della Capitaneria di Porto di Pescara, sotto il coordinamento del 14° Centro Controllo Area Pesca di Pescara. Il prodotto, trovato dai militari al momento dello sbarco nel Porto Canale, era detenuto illecitamente a bordo di un peschereccio e probabilmente gli esemplari di tonno rosso, del peso di circa 40 kg ciascuno, erano destinati a un mercato illegale e alla vendita sottobanco. Il trasgressore è stato sanzionato per oltre 8900 euro, mentre il prodotto ittico, giudicato idoneo al consumo umano da personale dell'Asl di Pescara, è stato donato in beneficenza a locali enti caritatevoli.

"Continueremo le attività di controllo e vigilanza sulla filiera della pesca ancor di più in vista della riapertura delle attività commerciali - ha dichiarato il comandante della Direzione Marittima Salvatore Minervino - al fine sia di tutelare il consumatore finale sia per preservare il mare dalla cattura illegale di specie ittiche protette, quale il tonno rosso, la cui pesca è regolamentata da quote per ciascuna nazione europea del Mediterraneo e la cui cattura e commercializzazione sono controllate dalla stessa Ue, attraverso i militari della Capitaneria di Porto".