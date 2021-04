FOTO / FUGA DI GAS A VILLA PAVONE, I CITTADINI LANCIANO L'ALLARME CHIAMANDO I VIGILI DEL FUOCO

Fuga di gas questa mattina in viale Europa. Diversi cittadini hanno telefonato ai vigili del fuoco per denunciare un forte odore nella zona di Villa Pavone, altezza svincolo di Cartecchio. Dai primi accertamenti sembra che una ditta che stava effettuando un intervento abbia toccato un'area del metano. La zona è stata circoscritta per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale che ha contribuito a porre il circondario in sicurezza.