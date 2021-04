MINACCIANO GLI AGENTI CHE GLI CONTESTANO IL PARCHEGGIO NELLO STALLO PER DISABILI: DENUNCIATI

Parcheggiano nello stallo riservato ai disabili e all’arrivo della polizia rispondono agli agenti con minacce e insulti.

E’ accaduto nell’area di servizio “Civita Nord” dell’A/24. Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila Ovest, interessati da alcuni utenti, hanno constatato che una vettura sostava nel posto riservato a mezzi utilizzati da persone diversamente abili, adiacente l’accesso al punto di ristoro.

Sul parabrezza era esposta un’autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli a favore di persona invalida che, però, non era presente né viaggiante. Gli occupanti erano, infatti, una coppia residente in provincia di Teramo, mentre l’autorizzazione risultava rilasciata al padre della donna.

Gli operatori hanno contestato l’infrazione di cui all’articolo 188 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa fino a 344 euro per uso improprio dell’autorizzazione, al conducente, che ha reagito con violenza. La spiacevole situazione che poteva ben essere evitata vista la disponibilità di parcheggi “non riservati” altrettanto vicini all’esercizio di bar ha portato anche ad una denuncia per minacce ed ingiurie.