TROPPI ANZIANI OSPITATI, PERSONALE IN NERO E MANCATO RISPETTO DELLE NORME COVID, I CARABINIERI DENUNCIANO UNA CASA FAMIGLIA DI SILVI

I Carabinieri di Silvi, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo e del NAS di Pescara, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo il titolare di una "casa famiglia" del posto che ospita persone anziane. Numerose le infrazioni verificate, ed infatti i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell'Arma hanno accertato che nella struttura operava anche personale non assunto regolarmente, o impiegato in orario notturno senza avere i requisiti per tale mansione e che, inoltre, erano disattese le disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli stessi anziani e degli operatori sanitari che li assistono. I Carabinieri del NAS, infine, hanno accertato che la casa famiglia ispezionata, non regolare sotto il profilo strutturale poiché costituita dall'unione di due appartamenti, ospita anziani oltre il numero consentito. Oltre alla denuncia penale ne sono scaturite sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 8.000 euro.