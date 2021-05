MOMENTI DI APPRENSIONE ALLA SIM DI SANT'ATTO PER UN INCENDIO SU UNA MACCHINA SUBITO RISOLTO

Momenti di apprensione ieri in tarda serata nell'azienda Sim al nucleo industriale di Piane San'Atto a Teramo per incendio che si era manifestato su una macchina di lavorazione che è subito rientrato grazie all'intervento tempestivo di alcuni dipendenti. Una scintilla e niente più per la soddisfazione di tutti, Vigili del Fuoco di Teramo, compresi accorsi subito nell'azienda intorno alle 23. La Sim produce marmitte per ditte importanti del settore.