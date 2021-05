GIRAVA IN SCOOTER, IN PIENO COPRIFUOCO, DROGATO... E QUANDO LO FERMANO I CARABINIERI SI OPPONE AL TEST

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno denunciato un giuliese di 34 anni per guida sotto influsso di sostanze stupefacenti. L'uomo, infatti, alle due di questa notte è stato fermato a Giulianova lido, mentre viaggiava a bordo di uno scooter e i militari dell'Arma si sono subito accorti che presentava una sintomatologia tipica di chi ha assunto sostanze stupefacenti. All'invito dei Carabinieri a sottoporsi al prescritto accertamento tossicologico, il giuliese ha opposto un netto rifiuto, venendo così segnalato all'autorità giudiziaria. È stato inoltre sanzionato per le norme di contenimento alla pandemia da Covid - 19 per essere uscito di casa dopo le 10 di sera senza un valido motivo.