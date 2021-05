TERAMO PIANGE MIMMO SCIAMANNA, UOMO DI SPORT DALLE GRANDI DOTI UMANE

Aveva a lungo combattuto contro un terribile male, ma alla fine il suo cuore da atleta, il suo grande cuore sempre pronto ad impegnarsi in una nuova avventiura, come quando con Guido Campana organizzava Sport sotto le stelle, come negli anni spesi nella pallamano, come nell'impegno lavorativo in comune, si è arreso. Domenico "Mimmo" Sciamanna è morto oggi. Una notizia che ha colpito tutta la città, che di Mimmo aveva imparato a riconoscere le grandi doti umane. La camera ardente sarà allestita domattina alle 8 nella chiesa di San Bartolomeo, all’Anfiteatro. Poi la salma sarà trasferita in Duomo, dove saranno celebrati i funerali, alle 15:30.