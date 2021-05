CON LO SCOOTER INCASTRATO SOTTO AD UN FURGONE...SALVATO COI SOLLEVATORI PNEUMATICI

Oggi intorno alla 15:00, una squadra del Comando dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sulla SS553, in località Fontanelle di Atri, per un incidente stradale. Un ragazzo 17enne a bordo di uno scooter, mentre usciva da una curva, per cause in corso di accertamento, si scontrava con un furgone Citroen che proveniva dall'altro senzo di marcia e rimaneva incastrato sotto il motore del mezzo. I vigili del fuoco, appena giunti sul luogo dell'intervento, hanno provveduto ad estrarlo utizzando alcuni cuscini sollevatori pneumatici e un divaricatore idraulico con cui hanno sollevato il furgone per creare lo spazio sufficiente a liberarlo. Sul posto sono giunte un'ambulanza del 118 di Atri che ha trasportato il ferito presso l'ospedale di Teramo e la Polizia Stradale di Giulianova per i rilievi dell'incidente e la regolazione del traffico veicolare.