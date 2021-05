CADE ALBERELLO SU UNA MACCHINA A VIALE CAVOUR PER IL VENTO

Toccherà sistemare l'auto ammaccata dalla caduta dell'albero per una forte folata di vento, al Comune di Teramo. Ecco la Fiat Panda colpita dall'albero caduto in via Cavour stanotte è che di certo non farà la gioia del proprietario. La foto già gira su Facebook.