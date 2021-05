TROVATO MORTO NEL LETTO A 46 ANNI DAI FAMILIARI

E' stato trovato senza vita nella sua camera da letto. Leonardo Lolli, 46 anni residente a Cestelnuovo Vomano, senza occupazione, è stato trovato dai familiari. Sul posto sono accorsi subito gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte , forse avvenuta qualche ora prima . Sono due, al momento le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori: una sospetta intossicazione da farmaci o un improvviso malore. Per fare chiarezza, sarà eseguita l'autopsia. Autopsia che sarà eseguita anche sul corpo di Mario Correoni, pensionato di 69 anni originario della Capitale, residente a Bologna ma domiciliato a Mosciano ritrovato morto qualche giorno fa nella sua auto nelle campagne tra Mosciano e Giulianova, con vicino al corpo una siringa. Tutte le possibili ipotesi sono al vaglio degli investigaori anche in questo caso.