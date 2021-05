MUORE IN UN INCIDENTE IN MOTO CONOSCIUTISSIMO POLIZIOTTO TERAMANO

Non era in servizio, ma stava facendo una passeggiata con la sua moto Suzuki quando, in prossimità di un incrocio, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Carpi. Immediati i soccorsi e il trasporto in elicottero al Maggiore di Bologna, dove hanno fatto di tutto per salvarlo, ma senza fortuna. Fabio Terzilli, 46 anni, poliziotto in servizio da 20 anni nel Modenese, lavorava al Commissariato di Carpi, era di Bellante, dove ancora vive la sua famiglia. Padre di due figli avuti con la compagna, Barbara, Terzilli si era ritagliato un posto nel cuore di tutti i cittadini, la sua morte a Carpi è un lutto collettivo. “Un ragazzo solare, sempre con il sorriso. Un poliziotto preparato e sempre disponibile. Amava il suo lavoro e lo si vedeva dall’impegno profuso in ogni servizio”. Così lo ricorda a Modenaindiretta.it Paola Convertino, dirigente del Commissariato. Commosso il ricordo anche sulla pagina Instragram della Questura di Modena: “il questore e tutta la polizia di stato si stringono in un grande ed accorato abbraccio al dolore della famiglia”. “Certe notizie non vorresti mai leggerle. Ero abituato a leggere cose belle legate a te. Come pochi giorni fa, quando ti feci i complimenti per il successo di una importante operazione anticrimine. Chi ti ha conosciuto qui a Carpi non si dimenticherà di te. Hai sempre lasciato il segno” – scrive invece il sindaco di Carpi Alberto Bellelli.