MUORE SCHIACCIATO DAL SUO TRATTORE UN 54ENNE DI RAPINO

E' morto schiacciato sotto al suo trattore, un uomo: M.T. di 54 anni. Si trovava a Rapino a pochi chilometri da Teramo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è a causa delle ferite riportate. Sul posto i Vigili del Fuoco di Teramo, i sanitari del 118 e i carabinieri.