DONNA DI 50 ANNI SI TOGLIE LA VITA INGERENDO UN MIX DI FARMACI

Si è tolta la vita ingerendo un mix di farmaci. E' accaduto a Cologna spiagga nella tarda mattinata di oggi. La donna, C. R. di 50 anni era stata dimessa 15 giorni fa dall'ospedale di Ascoli. Stamattina la tragica scoperta. A trovarla nella camera da letto nella sua casa e senza vita i soccorritori chiamati dai familiari perchè la donna non rispondeva al telefono, e che a loro volta hanno chiamato il 118. C.R. si era chiusa in casa a chiave e per questo sono arrivati sul posto anche i Vigili del Fuoco.