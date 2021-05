PERDE LA VITA MENTRE TAGLIA LA LEGNA NELLA CAMPAGNA DI BELLANTE

Altro incidente agricolo verso le 19 di oggi nelle campagne di Bellante. Ancora non si spegne la tristezza per la morte di Tommaso Mancini di Rapino che oggi si torna a scrivere di un nuovo decesso sempre con un mezzo agricolo. A perdere la vita è stato Nicola Gualà di 72 anni nato a Mosciano ma residente a Bellante che si è ribaltato con il suo trattore in Contrada Croce del Fiore finendo la corsa in un dirupo. A nulla sono valsi i soccorsi del 118 e Vigili del Fuoco. L'uomo è deceduto sul colpo almeno questo si evince dai primi soccorsi. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo stesse con il suo cingolato tagliando la legna.