ARRESTATO IL PALPEGGIATORE SERIALE, AVEVA L'OBBLIGO DI RESTARE A CASA, MA USCIVA PER CERCARE DONNE DA MOLESTARE

I Carabinieri della Stazione di Giulianova hanno arrestato Q.N., albanese di 54 anni ma da anni a Giulianova. L'uomo, come si ricorderà, fu denunciato dai militari dell'Arma giuliese già due anni fa per violenza sessuale, poiché era solito salire sugli autobus di linea per palpeggiare le viaggiatrici particolarmente avvenenti, alcune delle quali anche minorenni. In seguito alle indagini dei Carabinieri, che per raccogliere prove a carico dell'uomo salirono in borghese a bordo degli autobus confondendosi tra gli altri viaggiatori, a Q.N. fu notificato un obbligo di dimora a Giulianova con obbligo di presentazione in caserma una volta al giorno, al fine di impedirgli di salire sulle autolinee. Ciononostante l'uomo, incurante delle prescrizioni impostegli dall'autorità giudiziaria, ha continuato a salire sugli autobus palpeggiando alcune donne, che si sono subito rivolte ai Carabinieri, i quali hanno raccolto altre prove a suo carico e lo hanno arrestato su ordine della Corte d'appello dell'Aquila. Il palpeggiatore seriale, dopo le formalità di rito in caserma, è stato quindi condotto presso la sua abitazione dove è stato posto agli arresti domiciliari.