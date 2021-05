ARRESTATO IL NO MASK DEL MERCATO DI PORTA MADONNA

Li aspettavano stamattina, al mercato, a Porta Madonna e sono arrivati come sempre, non curanti degli "alt" imposti dalla Polizia Locale e dalle autorità. Ma stamattina è andata malissimo ai no mask del mercato del sabato, appena arrivati, padre e figlio, mentre cercavano di piazzare la bancarella sono stati arrestati. O meglio il figlio: Vincenzo Mastrorazio, 42 anni di Torrevecchia Teatina è stato arrestato dalla Polizia Locale con l'ausilio dei Carabinieri e coadiuvati dall’ufficio tecnico comunale. Il no mask è stato condotto nella caserma dei carabinieri a piazza del Carmine, in attesa della convalida dell’arresto da parte del magistrato di turno. Sembra, ma la cosa è tutta ancora da accertare, che l'uomo: Vincenzo Mastrorazio abbia anche minacciato gli agenti con un coltello.

nella foto sotto il padre che non sarebbe stato arrestato: