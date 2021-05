BLOCCATA LA STRADA PER CAMPOTOSTO, FUORISTRADA SI RIBALTA IN CURVA

Incidente sulla Statale 80, tra il bivio dei Prati e la strada che sale verso Campotosto. Un’auto, u fuoristrada, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltata. Probabilmente, si tratta di una curva presa in velocità. Illeso il conducente, ma strada bloccata e traffico paralizzato. Sul posto, i Carabinieri di Nerito