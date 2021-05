VIDEO / VACCINO - UN TERAMANO SU DUE HA AVUTO LA PRIMA DOSE, A SETTEMBRE RAGGIUNGEREMO L'IMMUNITA' E CHIUDEREMO GLI HUB

Continua la campagna vaccinale nel Teramano e siamo ormai prossimi alla metà della popolazione vaccinata. Ad oggi, infatti, un teramano su due (il 48%) ha ricevuto almeno la prima dose. Questo lascia prefigurare la possibilità di raggiungere l’immunità a settembre, anche perché oggi si saprà se si possono vaccinare i ragazzi tra 12 e 14 anni, e questo darebbe nuovo impuslo. In tutto, sono state 132mila le prime dosi di vaccino somministrate. Intanto, per i Tamponi molecolari la ASL da qualche giorno si è dotata di laboratorio interno per ridurre ricorso all’Izs, al quale si ricorrerà sempre per le sospette varianti



GUARDA LE INTERVISTE