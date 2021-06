FOTO / PER UN CORTO CIRCUITO PRENDE FUOCO UNA FALEGNAMERIA, I VIGILI DEL FUOCO EVITANO IL PEGGIO

Un incendio, per fortuna senza conseguenze si è verificato oggi poco dopo l'ora di pranzo in una falegnameria di Piano D'Accio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco di Teramo, l'incendio sarebbe partito da un corto circuito di una macchina che serviva a tagliare il legno. Da qui poi, avrebbe raggiunto la legna che si trovava attorno al macchinario che è andato distrutto. Il tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio cosi come la chiamata immediata arrivata dai titolari della falegnameria al 115. Sul posto anche la Polizia Locale del Comune di Teramo.