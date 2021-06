ALLARME BOMBA AL MILLI... SCUOLA EVACUATA... E COMUNE CHIUSO

Dopo quello del Liceo Scientifico, nuovo allarme bomba in un istituto superiore cittadino, Questa volta è il Milli. Stesso copione, telefonata anonima alle 9,30: «C'è una bomba al secondo piano», e subito scuola evacuata, in attesa delle verifiche, che saranno effettuate dagli artificieri in arrivo da Chieti. Chiuso anche il Comune di Teramo e stade bloccate. Più che probabile che, anche stavolta, si tratti di una bravata.. di fine anno scolastico.