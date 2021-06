VIDEO / NUOVO FALSO ALLARME BOMBA, EVACUATI 300 STUDENTI DEL MILLI

Anche il Liceo Milli, dopo il liceo Scientifico subisce l'attacco del telefonista millantatore che annuncia la presenza di un ordigno nella scuola. E' successo questa mattina, alle 9,30, e la segnalazione come accade in questi casi ha trasformato la giornata di lezione in una uscita fuori programma al sole, in questo caso ai Tigli. La dirigente Caterina Provvisiero ha infatti evacuato 300 studenti mentre la polizia ha chiuso strade e comune.

