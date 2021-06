TROVATO SENZA VITA IN CASA, I VICINI L’HANNO VISTO A TERRA

Un 63enne di Notaresco, Bernardo Bartolacci, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione di Notaresco dove viveva da solo. Ad avvertire i soccorsi, sono stati i vicini di casa. Con l'aiuto dei vigili del fuoco i soccorritori si sono introdotti in casa, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso per cause naturali del 63enne.