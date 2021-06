MALORE IN ACQUA DOPO LA NUOTATA, MUORE 60ENNE TERAMANO, UN ALTRO E' IN GRAVE CONDIZIONI

Inizia con un annegato (nelle foto) probabilmente a seguito di un malore e con un altro salvato in extemis la stagione balneare a Roseto: un uomo di 60 anni è morto ed un 63enne ha rischiato di perdere la vita per annegamento. A perdere la vita è stato Angelo De Ruvo, il 60enne teramano che ieri pomeriggio verso le 16,40 ha perso la vita sul bagnasciuga del Lido la Lucciola. L'uomo era arrivato con alcuni amici in spiaggia e di rientro da una nuotata a pochi metri della riva, quando l'acqua gli toccava appena sotto le ginocchia, si è accasciato ed è morto. A nulla sono serviti i soccorsi.

Sempre a Roseto, un rosetano di 63 anni, nei pressi del pontile, sul lungomare Trieste si è tuffato in acqua vestito. Forse per una congestione, l'uomo ha iniziato ad annaspare e a chiedere aiuto. Ha ripreso conoscenza, dopo un massaggio cardiaco durato a lungo ed è stato ricoverato in ospedale. E' ricoverato in gravi condizioni.