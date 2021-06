FESTA CON CENTO PERSONE, I CARABINIERI CHIUDONO UN RISTORANTE

Festeggiavano in un ristorante della Val Vibrata senza rispettare le regole. Erano in cento e senza mascherina, superando cosi, tutti i limiti imposti. Per questo motivo è arrivata la sanzione e l'ordine di chiusura di cinque giorni così come previsto dai vari Dpcm che si sono susseguiti.