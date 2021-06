FOTO/ CODE FUORI LO SPORTELLO DELLA RUZZO RETI A VILLA ROSA, ARRIVANO I CARABINIERI

Nell'unico giorno di apertura dell'ufficio della Ruzzo Reti a Villa Rosa di Martinsicuro, ieri, decine e decine di persone si sono ritrovate ad attendere per ore il proprio turno per chiedere, tra l'altro spiegazione sulle bollette in scadenza domani. Gli animi, all'esterno della sede costiera della Ruzzo Reti, si sono agitati quando si è avvicinata l'ora di chiusura dello sportello (le ore 16) al punto che si è richiesto l'intervento dei carabinieri.

Lo sportello è rimasto aperto oltre l'orario per evadere la coda e rispondere alla richieste degli utenti, incolonnatisi dalle 10 del mattino per chiedere informazioni anche sullle "maxi" bollette in scadenza domani 10 giugno.