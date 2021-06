TAMPONA UN TIR, MUORE GIOVANE PAPA' TERAMANO SULLA A 14

Un teramano di 38 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Vasto Nord, in direzione Pescara.

Lo scontro, un tamponamento, ha coinvolto una Fiat Panda ed un mezzo pesante. L’automobilista deceduto era alla guida di una Fiat Panda. Si tratta di Emilio Vaccari di Isola del Gran Sasso, 38 anni di origini teramane e residente a Isola del Gran Sasso. Illeso il conducente del mezzo pesante coinvolto nel sinistro. Per alcune ore i mezzi sono transitati solo sulla corsia di sorpasso. Inizialmente si erano creati tre chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Presenti anche gli uomini del soccorso stradale per rimuovere i mezzi dalla carreggiata. Il 38enne è morto sul colpo a causa dei traumi e ferite riportate. Emilio Vaccari, descritto da tutti come una persona solare, lavorava alla Econet srl, azienda che si occupa del montaggio di allarmi. Terminato il turno la sera e durante i fine settimana lavorava anche nell'agriturismo di famiglia. Lascia la moglie e un figlio piccolo.