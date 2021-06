PRECIPITA DAL BALCONE UN BAMBINO DI DUE ANNI E MUORE

Bimbo cade dal terzo piano di una palazzina, e muore dopo un volo di otto metri. Il grave episodio è avvenuto ieri sera, in via Marco Polo, in una palazzina a ridosso del lungomare Europa a Martinsicuro, in una mansarda. Stando alle prime informazioni, un bimbo, di origini straniere (nigeriana), è caduto da una finestra di un appartamento mansardato al terzo piano finendo a terra. E' scattato immediatamente l'allarme e sul posto si sono portate subito due ambulanze medicalizzate e i carabinieri della locale stazione. Il bimbo, che dovrebbe avere non più di due anni, è stato soccorso e poi portato in ospedale ma era già morto. Quando le ambulanze sono arrivate, il piccolo era stato raccolto dalla madre che lo teneva in braccia, già morto, a nulla è valso l'uso del defibrillatore. Oggi il magistrato, probabilmente disporrà l'esame autoptico sul piccolo corpicino.