MOTO CONTRO SCOOTER, MUOIONO COMMERCIANTE ED EX CALCIATORE

Due morti. È di due vittime il bilancio di un incidente che ha coinvolto uno scooter di grossa cilindrata e una moto, che si sono scontrate in via Roma a Martinsicuro. Tutta da ricostruire la dinamica, i Carabinieri stanno cercando di capire come i due mezzi si siano scontrati. Dopo l’incidente, lo scooter ha anche preso fuoco. La strada è stata chiusa per effettuare tutte le operazioni di indagine, l’unica certezza sembra essere relativa al fatto che i due centauri sarebbero morti sul colpo, per le ferite riportate nell’incidente.

Le vittime sono, il 38enne Giovanni Cervellini, di Martinsicuro dove aveva una attività commerciale che viaggiava sulla moto e che, in fase di sorpasso, si è scontrato contro lo scooter condottò da Rabya Chebbi, 27enne di origini tunisine residente a Martinsicuro, dove anni fa si distinse come calciatore nella locale squadra, prima di essere squalificato per 5 anni per un alterco con un arbitro.

Le salme sono state trasferite all'obitorio di Sant'Omero per la ricognizione cadaverica, prevista per domani.