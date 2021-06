TRENO PROVOCA INCENDIO DI SCARPATA, CHIUSA LA LINEA FERROVIARIA ADRIATICA, BLOCCATI DECINE DI TRENI VERSO NORD

Sono state, probabilmente, le scintille provocate dai freni di un treno di passaggio a provocare, tra Silvi e Pineto, un vasto incendio di sterpaglie che da più di un’ora, blocca totalmente la linea ferroviaria Adriatica. Caos si registra alla stazione di Pescara, e in tutte quelle a nord, per l’impossibilità di consentire il transito dei convogli ferroviari. Come detto, a scatenare l’incendio sarebbero state le scintille provocate dalle ruote di un treno in transito, che hanno acceso in più punti la scarpata ferroviaria. Sul posto per cercare di domare l’incendio, due squadre dei vigili del fuoco di Teramo e Roseto, impegnate nel tentativo di riaprire al più presto la linea ferroviaria. Sulla statale 16 senso unico alternato a causa del fumo. Grandi disagi per i passeggeri alla stazione di Pescara: sono stati invitati a raggiungere il piazzale della stazione (vedi foto sotto) perché sembra che alle 19,10 possa partire una corsa sostitutiva verso Nord, ma è tutto molto incerto.