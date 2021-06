CERCANO UN UOMO SCOMPARSO E LO TROVANO MORTO IN UN LAGHETTO

Stasera, intorno alle 21:45, una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi e una squadra del Nucleo sommozzatori presso lo stesso Distaccamento, sono intervenute in località Piano Cesare nel comune di Morro D'oro per la ricerca di un disperso. Le ricerche si sono concentrate sulla superficie di un lago artificiale di circa 5.000 metri quadrati, sul bordo del quale i Carabinieri di Notaresco avevano rinvenuto un'auto abbandonata di proprietà di un 62enne di Notaresco. Le ricerche sono state agevolate dall'impiego di una colonna fari inviata sul posto dal Comando dei vigili del fuoco di Teramo, per illuminare l'area dell'intervento.

Intorno alle 22:30 i vigili del fuoco hanno individuato il corpo dell'uomo affiorare sulla sulla superficie dello specchio d'acqua. Subito dopo i sommozzotari hanno provveduto a recuperarlo e portato sulla riva dove è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.