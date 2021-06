STANATO UNO DEI FURBETTI DEL CAS, DEVE RESTITUIRE 26 MILA EURO

Prendeva il contributo di autonoma sistemazione ma non doveva farlo. Scoperto dalla Procura, grazie ad una segnalazione dell'ufficio Ricostruzione alla Polizia Locale, un furbetto del Cas è stato stanato e nei suoi confronti è scattato il sequestro preventivo di 26mila euro, per la somma indebitamente percepita da maggio 2019 fino a dicembre 2020. L'uomo è attualmente indagato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, perchè ha dichiarato di avere l'abitazione principale, abituale e continuativa in una casa in pieno centro all'epoca del terremoto. L'uomo fu raggiunto, a marzo del 2017, da un'ordinanza sindacale di sgombero. ma in quell'alloggio lui non c'è mai stato e per questo risultava irreperibile. Va detto anche che tale contributo sta facendo la gioia anche di molte persone, diversi nuclei familiari hanno anche acquistato casa al mare. Il Cas è un contributo importante per chi è davvero terremotato, spesso e volentieri si strilla perchè è in ritardo e ci sono famiglie che ne hanno necessità ma come qualche volta accade, c'è anche chi "ci marcia". Questo è solo uno dei casi venuto alla luce.